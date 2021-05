Motorista de aplicativo é morto na madrugada desta segunda em Marabá

(Foto:Reprodução) – Um motorista de aplicativo foi morto com uma facada na nuca nas primeiras horas desta segunda-feira (10), no núcleo Cidade Nova, em Marabá.

O corpo de Manoel Messias estava dentro do carro em que ele trabalhava, um Mobi de cor prata. O veículo estava parado na rua São Luís, no bairro Belo Horizonte, atrás do Colégio Geraldo Veloso.

De acordo com informações obtidas pela equipe de Reportagem do CORREIO, Manoel pegou o carro para trabalhar por volta das 17 horas de domingo (9).

A última mensagem que ele mandou para os amigos, motoristas de aplicativo, foi à meia noite e 46 minutos, sendo que a última visualização no Whatsapp se deu às 2h40 da madrugada.

Segundo relatos, um morador viu o carro estacionado, mas não suspeitou de nada, já que muitos veículos ficam parados naquele local. Somente minutos depois, outro morador passou ao lado do veículo e viu o corpo de Manoel ensanguentado dentro do carro.

A Polícia Militar esteve no local e, logo em seguida, a Polícia Civil chegou junto com a equipe Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Manoel era morador do Bairro Belo Horizonte e residia bem próximo do local do assassinato.

A Reportagem não descobriu, ainda, qual ou quais aplicativos o motorista estava utilizando. Nas últimas semanas, os que usam o 99 e Uber sofrem porque não podem transportar passageiros e por isso tem ocorrido uma “guerra” entre eles e os que operam em outras plataformas. (Ana Mangas e Chagas Filho)

