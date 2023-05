Cinco pessoas são presas no Pará e no RJ por envolvimento em sequestro ocorrido em Abaetetuba

Oito mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão temporárias foram cumpridos em municípios do Rio de Janeiro e em Abaetetuba. (Reprodução / Redes sociais)

O crime foi registrado no dia 25 de março deste ano. Três vítimas foram mantidas refém por 72h

Cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um sequestro ocorrido em Abaetetuba, no nordeste paraense. A operação policial foi deslanchada nos dias 16, 17 e 18. O crime ocorreu no dia 25 de março, por volta das 22h30. Três vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram mantidas reféns por 72h, segundo a polícia. Os suspeitos presos foram identificados como Robson Luiz Ferreira Mesquita, conhecido como “Binho”, Mayadson Philippe Trindade de Souza, vulgo “MDS”, Rosany Magalhães Nogueira, Evelyn de Paiva Gomes Bragança e Dayelle Alves da Silva.

Agentes da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), da Polícia Civil do Pará, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagraram a operação “BEJA”, com objetivo de localizar e prender os envolvidos no crime de extorsão mediante sequestro.

As equipes cumpriram oito mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nas cidades fluminenese do Rio de Janeiro (capital), Nova Iguaçu e Guapimirim, e também no município paraense de Abaetetuba. As autoridades não especificaram o local onde cada um dos suspeitos foi detido. Durante as buscas foram apreendidos celulares, munições, simulacro de arma de fogo e outros objetos. As investigações acerca do caso continuam no sentido de encontrar e capturar os demais indivíduos envolvidos com o crime.

Outras prisões

No dia 29 de março, quatro dias após o sequestro, seis pessoas foram presas pela PC em Abaetetuba por envolvimento no sequestro Nessa primeira parte da operação foram presos Hudson Gomes Machado, Lucas Pinho Pereira, Secundado Cesário Pereira, Sulamara Pinho Pereira, Dayelle Alves da Silva e Lenita Pinho Pereira.

Os policiais fizeram buscas em uma residência e localizaram 17 quilos de drogas enterradas no quintal. Além dos entorpecentes, foram apreendidas munições de arma de fogo, uma balança de precisão, R$ 791 em espécie, duas motocicletas, uma caixa de som e um alto falante. A quadrilha responderá por tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Ainda na mesma ação, uma segunda equipe policial conseguiu localizar o veículo de outra vítima de sequestro, um empresário de prenome Nelson. Desta vez, o crime ocorreu em Igarapé-Miri, no dia 14 de março. Ainda no dia 29 de março, os agentes também descobriram o cativeiro onde Nelson foi mantido, na cidade de Barcarena, mais precisamente na localidade “Invasão do Líder”.

Fonte: O Liberal

