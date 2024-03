Motorista de caminhão morre em acidente com Hilux e carreta no Mato Grosso; vídeo

(Foto: Reprodução)- Acidente foi causado pelo motorista do caminhão que atingiu os veículos parados

Um motorista de uma carreta morreu nesta quarta-feira (27) após se envolver em um acidente com outros veículos na rodovia estadual MT-020, na zona rural de Canarana (646 km de Cuiabá). Segundo as informações preliminares, estavam envolvidos um caminhão truck, uma carreta bitrem boiadeira e uma caminhonete Hilux.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu num trecho que fica a cerca de oito quilômetros do perímetro urbano de Canarana. No local, os policiais encontraram a caminhonete Toyota Hilux fora da pista e o caminhão colidido na traseira do semirreboque.

Segundo informações, o semirreboque estava parado na pista durante a manutenção da via, aguardando liberação e logo atrás parou a Hilux. O motorista do caminhão, por algum motivo, se chocou com a caminhonete, que foi arremessada para fora da pista. Em seguida, o caminhão também atingiu a traseira da carreta, que transportava gado vivo.

Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão ficou totalmente prensada na traseira da carreta, e o motorista morreu preso às ferragens. Não foi possível a identificação dele num primeiro momento.

Equipes da Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Corpo de Bombeiros estiveram no local para as providências cabíveis.

