Motorista de Corolla morre carbonizado em colisão frontal com carreta na BR-163

O motorista que estava no carro, com placas de Lucas do Rio Verde, não conseguiu sair e morreu carbonizado. O condutor da carreta saiu ileso e dispensou atendimento médico mediante assinatura de termo de recusa. A pista ficou interditada até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

De acordo com a Rota Oeste, responsável pela administração do trecho, a concessionária foi solicitada por volta de 10h para atender a ocorrência envolvendo um veículo, modelo Corolla, de cor preta, e uma carreta, modelo Actros, de cor branca.

Um motorista, que não foi identificado, morreu carbonizado na manhã deste domingo (5) após se envolver em uma colisão frontal com uma carreta no km 617 da BR-163, em Nova Mutum (259 km de Cuiabá).

