Piratas são espancados por população no Pará

Segundo informações colhidas junto aos moradores de Joanes, as cenas de espancamento que foram registradas deram-se devido a revolta dos pescadores locais, que já vinham, há vários meses, sofrendo com o terrorismo provocado por diversas ações de piratas.

Douglas Serra de Souza e José Marcílio Moura Pantoja foram reconhecidos por populares quando agiam na área do Igarapé do Limão, em atitude suspeita.

Acostumados a praticar furtos e assaltos nas proximidades da Vila Umarizal, os bandidos atormentavam os pescadores do local. No entanto, a dupla de piratas, assim como a maioria dos criminosos, não contava com a possibilidade de ser apanhada.

“Deu ruim” para dois criminosos que passaram por apuros no último sábado (4), na cidade de Salvaterra, no Marajó.

