Polícia divulga foto da prisão de suspeito em aparente atentado contra Trump

(Foto: ReproduçãO) – Serviço Secreto avistou um cano de rifle saindo de uma cerca no domingo e agentes atiraram em Routh, que estava nos arbustos ao longo do perímetro, de acordo com o xerife do Condado de Palm Beach

Ryan Wesley Routh, 58 anos, proprietário de uma pequena empresa de construção no Havaí, foi detido em conexão com o incidente de domingo, de acordo com três fontes policiais. • Gabinete do xerife do condado de Martin

Foi divulgada uma foto do momento em que Ryan Routh, de 58 anos, foi detido pela polícia na Flórida, após supostamente ter sido pego com um rifle em um campo de golfe onde o ex-presidente Donald Trump estava jogando.

O Serviço Secreto avistou um cano de rifle saindo de uma cerca no domingo e agentes atiraram em Routh, que estava nos arbustos ao longo do perímetro, de acordo com o xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw. Acredita-se que ele então fugiu em um carro e foi detido após ser parado na rodovia.

O Gabinete do Xerife do Condado de Martin compartilhou a imagem com a CNN nesta segunda-feira (16).

O FBI disse que “está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato” de Donald Trump em seu clube de golfe na Flórida, apenas dois meses após uma tentativa de matar o candidato presidencial republicano em um comício na Pensilvânia.

O ex-presidente não foi ferido.

Ryan Wesley Routh, 58 anos, proprietário de uma pequena empresa de construção no Havaí, foi detido em conexão com o incidente de domingo, de acordo com três fontes policiais.

Trump estava se movendo entre os buracos cinco e seis no Trump International Golf Club em West Palm Beach com o doador Steve Witkoff quando os tiros foram disparados.

O jogo de golfe foi uma adição de última hora à agenda de Trump, disseram fontes.

Um agente do Serviço Secreto avistou um cano de rifle saindo de uma cerca e os agentes atiraram em um homem nos arbustos ao longo do perímetro, de acordo com o xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Bradshaw disse que seu escritório foi alertado às 13h30, horário local, de que o Serviço Secreto havia disparado tiros.

A pessoa estava de 300 a 500 metros de Trump, disse um oficial. O suspeito então fugiu em um carro.

Uma testemunha viu o suspeito sair correndo dos arbustos e tirou uma foto do carro dele, o que levou à apreensão do suspeito.

A polícia tomou a rodovia interestadual 95 antes de parar o carro do suspeito e detê-lo. O suspeito não estava armado quando os policiais o tiraram do carro, e ele não fez nenhuma declaração.

A pessoa sob custódia é Routh, de acordo com três fontes policiais.

Agentes da lei encontraram um rifle estilo AK-47 com mira telescópica; duas mochilas que tinham ladrilhos de cerâmica para complementar um colete à prova de balas; e uma GoPro onde o suspeito estava posicionado.

“Toda essa configuração indica um nível muito alto de planejamento prévio”, disse o ex-diretor adjunto do FBI Andrew McCabe à CNN.

Investigadores esperam que um tribunal federal no sul da Flórida exija “uma avaliação de saúde mental” de Routh antes de qualquer possível processo criminal, disse uma fonte policial à CNN.

Fonte: Da CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/2024/14:39:05

