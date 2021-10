Motorista de ônibus é morto com pedradas na cabeça, em Xinguara no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – O motorista de ônibus Mário César Sales Borges, de 36 anos, foi morto com requintes de crueldade, na tarde do último domingo (24), na zona rural de Xinguara, no sudeste do Pará. A vítima teve a cabeça esmagada a pedradas.

De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi encontrado, em uma estrada vicinal, às margens da BR-155, próximo a um frigorífico, na saída de Xinguara para Rio Maria.

A vítima morava na cidade de Araguaína, no estado do Tocantins. O condutor dirigia um ônibus que funcionava como uma Biblioteca Ambulante. Mário Borges viajava pelo Brasil e vivia de seu trabalho.

Segundo um dos representes da Biblioteca Ambulante, na manhã de domingo (24), o motorista começou a ingerir bebida alcoólica na companhia de um desconhecido e teria desaparecido no início da tarde sem deixar pistas.

No entanto, no fim da tarde, a polícia foi informada sobre o achado de um corpo que estava jogado em uma estrada vicinal. No local, os policiais encontraram o cadáver de Mário Borges jogado em um matagal com a cabeça e o rosto trucidados a pedradas.

O corpo da vítima foi trasladado, na manhã desta segunda-feira (25), para a cidade de Araguaína (TO), onde foi sepultado pela família. O crime está sob investigação da Policia Civil de Xinguara. (Portal Debate Carajás, com Jornal O Níquel)

Por:RG15/O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...