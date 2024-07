Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em SP após discussão de trânsito

Porsche amarela envolvida em briga de trânsito na Avenida Interlagos na madrugada desta segunda-feira (29) — Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo testemunhas, condutor do veículo de luxo teria discutido com motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente. Pedro Kaique Figueiredo, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Um motorista de um Porsche atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira (29) na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado que o caso seria investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal.

Horas depois, porém, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que após colher depoimentos e analisar imagens de câmeras de segurança, o motorista, Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, foi autuado por homicídio doloso (com dolo eventual). Ele responderá em liberdade.

Testemunhas relatam perseguição

Segundo testemunhas e familiares da vítima, o condutor do veículo de luxo teria discutido com o motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente.

Após a briga, ele teria perseguido e atropelado o motociclista, identificado como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Depois de atingir o motociclista, Igor chegou a bater em um poste.

Segundo o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro feito no motorista e não acusou consumo de álcool.

Por causa do acidente, a Avenida Interlagos ficou totalmente interditada durante as primeiras horas da manhã para a perícia.

A investigação está sob responsabilidade do 48° Distrito Policial de Cidade Dutra.

A namorada de Igor estava com ele no momento do acidente e também foi ouvida pelos investigadores do caso. Ela sofreu ferimentos leves e foi levada ao pronto-socorro.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/15:30:41

