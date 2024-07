Mais de 1.600 vagas no Pará. Salários de até R$ 22 mil

Confira uma lista dos concursos públicos abertos no Pará | Foto: Reprodução

Concursos abertos no Pará oferecem 1.628 vagas com salários de até R$22 mil. Oportunidades em diversas áreas e cidades. Inscreva-se!

Nada melhor do que começar a semana tendo várias possibilidades de ingressar no serviço público através de concursos ou processos seletivos. O Pará tem vários concursos com inscrições abertas. São 1.628 mil vagas, com salários que podem chegar a R$ 22 mil. Confira uma lista dos certames abertos. Há oportunidades para lotação em Belém e no interior.

Confira abaixo os concursos abertos no Pará

PREFEITURA DE SANTARÉM

A Prefeitura de Santarém anuncia fez recentemente uma retificação do Concurso Público que visa a contratação de 877 novos profissionais sob regime estatutário e prorrogou o prazo para inscrições.

Segundo o documento (prorrogação das inscrições), o prazo de inscrição foi prorrogado até 5 de agosto de 2024. O pagamento da inscrição pode ser realizado até o dia 6 de agosto de 2024.

A carga horária a ser cumprida é de 30 a 40 horas semanais e 100 horas mensais, já o salário base a ser pago equivale a R$ 1.412,00.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensinos fundamental, médio/ técnico, superior, registro no conselho de classe, além de requisitos específicos para cada cargo, idade mínima de 18 anos completos na data da nomeação, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Instituto Vicente Nelson. A taxa a ser paga é de R$ 70,00 a R$ 100,00. Os pedidos de isenção puderam ser feitos nos dias 18 a 21 e 24 de junho de 2024.

PREFEITURA DE BANNACH

A Prefeitura de Bannach, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher seis vagas para profissionais de nível médio.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde (4); Agente de Combate à Endemias (2).

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.824,00.

Os interessados poderão se inscrever de 8 de julho de 2024 a 9 de agosto, pelo site da Prefeitura Municipal, com taxa de R$ 60,00.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 1º de setembro de 2024, além de curso introdutório de formação inicial.

PREFEITURA DE BRAGANÇA

A Prefeitura de Bragança retificou o novo Concurso Público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 396 vagas.

O documento estabelece um novo cronograma de execução. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 25 de junho de 2024 a 29 de julho de 2024, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Vicente Nelson, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 60,00 a R$ 120,00. A isenção do pagamento pode ser solicitada entre os dias 25 e 28 de junho de 2024. Outros eventos tiveram as datas atualizadas.

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 1.412,00 a R$ 5.000,00 ao mês e a carga horária será de 24 a 44 horas semanais.

PREFEITURA DE CAPANEMA

A Prefeitura de Capanema anuncia a abertura de um novo Concurso Público, com o objetivo de preencher 203 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

Os interessados poderão se inscrever de 23 de julho de 2024 a 14 de agosto de 2024, pelo site da Fadesp, com taxas de R$ 90,00 a R$ 100,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 23 e 30 de julho de 2024.

PREFEITURA DE PARAGOMINAS

A Prefeitura de Paragominas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação de Agente Comunitário de Saúde, por tempo determinado.

Serão preenchidas 77 vagas imediatas, além de 235 para formação de cadastro reserva, as oportunidades estão distribuídas dentro da Zona Urbana conforme especificado no edital.

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 2.824,00 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 12 a 31 de julho de 2024, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Agata, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 90,00.

HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenhar funções de Nível Superior e Médio. As contratações serão de caráter temporário. As inscrições ocorrem entre 00h00min do dia 26 de julho de 2024 às 23h59min do dia 29 de julho de 2024 e deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br. São 37 vagas com salário de R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de outras vantagens legais

Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam no Edital que se encontrará disponível a partir do dia 25.07.2024, no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br e no site da Fundação, http://www.gasparvianna.pa.gov.br.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com 12 concursos abertos. Alguns são bem atrativos pelo salário. Um deles oferta, através de Processo Seletivo com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de Professor Visitante, vaga para professor substituto para atuar no programa de pós-graduação em Antropologia, especificamente na área de Povos e Populações Tradicionais.

Para concorrer à vaga é necessário que o candidato tenha título de Doutor em qualquer área do conhecimento há no mínimo dois anos; seja indígena ou quilombola; tenha produção relevante e consistente na linha Povos Indígenas e Populações Tradicionais.

Ao ser admitido, o profissional contará com remuneração mensal de R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72, além de auxílio alimentação no valor de R$ 658,00, para atuar em regime de dedicação exclusiva.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 14h do dia 18 de julho de 2024 até as 18h do dia 2 de agosto de 2024, pelo site CEPS, com taxa de R$ 180,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 18 e 24 de julho de 2024.

As informações sobre os demais processos seletivos na Universidade podem ser conferidas ao clicar neste site.

