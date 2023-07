Motorista de transporte por aplicativo pula de carro em movimento durante assalto

(Foto:Reprodução) – Na tarde de terça-feira (25), uma motorista de transporte por aplicativo pulou do próprio carro em movimento durante um assalto. Armado, o criminoso obrigou a vítima a dirigir de Santarém até o município de Mojuí dos Campos.

Segundo informações da vítima, o suspeito solicitou a corrida na Praça Júlia Passarinho e pediu que o levasse ao bairro Ipanema. Mas durante o trajeto na avenida Cuiabá, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo a Coca-Cola, anunciou o assalto. Já em Mojuí dos Campos, o assaltante assumiu a direção do veículo, pediu que ela retirasse a roupa e fosse para o banco de trás.

“Disse que tinha uma arma e falou pra eu ficar quieta se não eu ia perder a minha vida. E aí eu vim dirigindo até Mojuí. Quando tive a oportunidade de pular do carro, entrei na casa de uma mulher, ela me ajudou e chamou a polícia. Ele não chegou a tocar em mim, não tentou nada. Minha lesão foi da queda, que eu cair”, revelou a motorista.

O carro foi recuperado e a motorista registrou o caso na delegacia. Até o fechamento desta reportagem o suspeito não havia sido preso.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/15:06:07

