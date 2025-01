As probabilidades das casas de apostas: tipos e metodologia de cálculo

Foto: Reprodução | As probabilidades de aposta são um elemento-chave no mundo do jogo das casas de apostas. Mostram a probabilidade de um determinado resultado e ajudam a determinar os ganhos potenciais de um jogador. Para ter sucesso nas apostas, é importante compreender não só os tipos de probabilidades, mas também a forma de as calcular. Este material ajudá-lo-á a compreender os princípios básicos das probabilidades de 1Win e a aprender a utilizá-las em seu benefício.

Como funcionam as probabilidades

As probabilidades das casas de apostas são uma expressão numérica da probabilidade de ocorrência de um evento.Elas não só mostram o realismo do resultado, mas também permitem ao jogador estimar o seu potencial pagamento. Por exemplo, se as probabilidades forem 2.0, isto significa que por cada unidade de moeda apostada, receberá duas unidades se ganhar.



Sem saber como funcionam as probabilidades, é difícil fazer apostas informadas. Compreender as probabilidades ajuda-o a avaliar as probabilidades dos eventos, a escolher as opções de apostas mais favoráveis e a calcular os possíveis ganhos. De seguida, vamos ver os principais tipos de probabilidades.

Tipos de probabilidades

Existem três formatos principais de probabilidades: decimal, fraccionada e americana.



Probabilidades decimais (europeias) – este formato é mais popular na Europa, Canadá e Austrália. As probabilidades decimais são fáceis de compreender e calcular. Mostram quanto dinheiro um jogador receberá por cada dólar apostado, incluindo o montante da própria aposta.



As probabilidades decimais representam o montante de dinheiro que receberá por uma aposta de um dólar. Por exemplo, as probabilidades de 1,50 significam que por cada 10$ apostados, o pagamento total será de 15$, incluindo a aposta original de 10$.



As probabilidades fracionárias são populares no Reino Unido e na Irlanda. Assemelham-se a fracções, como 5/1 (lê-se como cinco para um). As probabilidades fracionárias mostram o lucro líquido se ganhar. Por exemplo, as probabilidades de 5/1 significam que por cada dólar apostado, terá um lucro de 5 dólares.



As probabilidades americanas (Moneyline), como o nome indica, são populares nos EUA. Existem probabilidades positivas e negativas:



As probabilidades positivas mostram quanto ganhará numa aposta de 100 dólares. As probabilidades negativas indicam quanto tem de apostar para ganhar 100 dólares.



Para além dos formatos básicos, existem formatos menos comuns, tais como:

Probabilidades da Malásia: utilizadas nos países do sudeste asiático. Apresentam o rácio entre a aposta e o lucro possível.

Odds de Hong Kong: muito semelhantes às odds decimais, mas não incluem o montante das apostas.

Probabilidades da Indonésia: semelhantes às probabilidades americanas, mas expressas em formato decimal.

Metodologia de cálculo dos rácios

As Casas de apostas utilizam algoritmos e estatísticas complexas para calcular os rácios. Aqui estão os factores que são tidos em conta ao criá-los:

Resultados de jogos anteriores, médias de jogadores e equipas, estatísticas de lesões e outros dados são analisados para determinar a probabilidade de um resultado.

São analisados os desempenhos recentes, a condição física dos jogadores, as estratégias dos treinadores e até factores como as condições meteorológicas ou o local do jogo.

Os eventos populares e os resultados nos quais a maioria dos apostadores aposta são frequentemente subestimados. Isto permite às casas de apostas reduzir os riscos.

As empresas incluem os seus lucros nas probabilidades, reduzindo o seu valor. Esta comissão “escondida” afecta os seus ganhos.

Saber como as probabilidades são calculadas ajudá-lo-á a escolher as apostas de melhor valor. Eis algumas diretrizes:

As probabilidades podem variar significativamente. Utilize sites que agregam ofertas de várias empresas para encontrar as condições mais favoráveis.

Por vezes, as casas de apostas cometem erros ao oferecerem probabilidades que não correspondem à probabilidade real do evento. Estes casos são designados por overlays. Para os encontrar, analise as estatísticas e compare as suas próprias estimativas de probabilidade com as probabilidades da empresa.

Se as probabilidades mudarem drasticamente, isso pode ser sinal de notícias importantes (por exemplo, a lesão de um jogador importante). Siga as notícias e analise se a mudança é justificada.

Tenha em conta a margem da casa de apostas. Quanto mais elevada for, menos favoráveis serão as apostas.

Analise não só a forma geral da equipa, mas também pormenores como os resultados em casa e fora, a influência de um determinado jogador no resultado, o histórico de encontros entre as equipas.

Para aumentar as suas hipóteses de sucesso, escolha as casas de apostas com as probabilidades mais favoráveis.Compare as ofertas das diferentes plataformas e tenha em conta a margem.

