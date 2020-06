Motorista do tráfico alega febre e dor no corpo para tentar despistar PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a descoberta da droga, Sandro contou que tinha sido contratado por R$ 10 mil para levar a carga até o interior paulista. O caminhão tinha sido carregado em Aral Moreira, na fronteira com o Paraguai. O motorista foi levado para a Polícia Federal em Ponta Porã.

As 2,2 toneladas de droga divididas em tabletes tinham como destino a cidade de Hortolândia (SP). A maconha foi descoberta na BR-463, no município de Ponta Porã, por policiais rodoviários federais da delegacia de Dourados, campeã nacional em apreensões de drogas.

Sacos de milho “recheados” de maconha foram descobertos nesta quinta-feira (18) em um caminhão que seguia de Mato Grosso do Sul para o interior de São Paulo. O caminhão era conduzido por Sandro Garcia Freire, 47, residente em Andradas (MG). Abordado pelos policiais rodoviários, Sandro tentou despistar a fiscalização alegando que não se sentia bem, pois apresentava febre e dor no corpo.

