Bolsonaro autoriza 51.391 vagas para concursos públicos em 2020; Veja a distribuição!

Lei Orçamentária Anual foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União e traz oportunidades para provimento imediato e criação de novas vagas.(Foto:Reprodução)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, foi sancionada, sem vetos, pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20. O LOA traz 51.391 vagas reservadas para concursos públicos este ano.

Do total de oportunidades, 45.816 são para provimento e 5.575 para criação distribuídas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além da criação de vagas, o Orçamento traz a quantidade de ocupações ociosas que existe em cada esfera. As oportunidades serão preenchidas por meio de publicação de novos concursos ou de chamamento de aprovados nos certames vigentes.

Confira a quantidade de vagas previstas para concursos em 2020 de acordo com o órgão:

Poder/Órgão Provimento Criação

PODER JUDICIÁRIO 1.871 1.417

Supremo Tribunal Federal 62 –

Superior Tribunal de Justiça 50 –

Justiça Federal 625 450

Justiça Militar da União 89 740

Justiça Eleitoral 1.002 –

Justiça do Trabalho 90 52

Justiça do Distrito Federal e Territórios 128 –

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 25 –

Ministério Público Militar 6 –

Ministério Público do Trabalho 5 –

Escola Superior do Ministério Público da União 14 –

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 205 1.011

Cargos e funções vagos 5 1

PL nº 7.922 de 2014 – criação de cargos efetivos – 811

PL nº 7.923 de 2014 criação de cargos e funções comissionadas 200 200

PODER LEGISLATIVO 7 147

Câmara dos Deputados 77 7

Senado Federal 40 –

Tribunal de Contas da União 30 –

PODER EXECUTIVO 30.305 491

Criação e provimentos de cargos e funções – Civis 26.520 491

Cargos e funções vagos 6.509 –

Banco de Professor – Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnicos- Administrativos em Educação 19.520 –

Lei nº 13.856 de 8 de julho de 2019 – UF Norte do Tocantins/TO 491 491

Aeronáutica, Exército e Marinha – fixação de efetivos militares 1.801 –

Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF 1.984 –

CBMDF – fixação de efetivos 378 –

PMDF- fixação de efetivos 856 –

PCDF- fixação de efetivos 750 –

De acordo ainda com o LOA 2020, o valor autorizado para gastos com criação de cargos e funções em concursos neste ano é de R$ 3.918.961,951,00. Veja a distribuição abaixo da quantia entre os Ministérios e Poderes Legislativo e Judiciário:

Ministério da Saúde – R$ 129,9 bilhões

Ministério da Educação – R$ 102,9 bilhões

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – R$ 11,794

Ministério da Justiça e Segurança Pública – R$ 13, 9 bilhões

Ministério da Defesa – R$ 72, 3 bilhões

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – R$ 637 bilhões

Ministério do Turismo – R$ 1 bilhão

Câmara dos Deputados – R$ 6,2 bilhões

Senado Federal – R$ 4,5 bilhões

Supremo Tribunal Federal – R$ 686, 7 milhões

Concursos já autorizados

Os concursos deverão ter editais publicados ao longo de 2020, sendo que já é possível iniciar os estudos para o Depen e o Senado Federal, duas seleções já autorizadas. O concurso do Senado deve ter edital publicado até junho com oferta de 40 vagas de nível médio e superior. Já para o Depen são destinadas 309 oportunidades também de nível médio e superior.

Publicado 20/01/2020 às 14:06

Por:Edital Concursos Brasil/Amanda França

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...