Motorista é conduzido ao Ibama após ser flagrado transportando madeira ilegal em Santarém

1ª Cipamb apreende madeira ilegal na comunidade Jabuti em Santarém-PA — Foto: Divulgação

O motorista, identificado como Adelcio Rogério Dier, natural de Mato Grosso, foi abordado durante uma fiscalização no ramal da comunidade Jabuti.

Na noite da última segunda-feira (9), a 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb) flagrou um caminhão transportando cerca de 35 metros cúbicos de madeira tauarí extraída de forma ilegal. O flagrante aconteceu na comunidade Jabuti, região do planalto de Santarém, oeste do Pará. A operação resultou na apreensão da carga e na condução do motorista à sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no município.

O motorista, identificado como Adelcio Rogério Dier, natural de Mato Grosso, foi abordado durante uma fiscalização no ramal da comunidade. De acordo com os policiais, Rogério não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a origem legal da madeira transportada.

Diante da irregularidade, a madeira foi imediatamente apreendida e transportada para a sede do Ibama, onde será submetida aos procedimentos legais cabíveis. O motorista também foi conduzido para prestar esclarecimentos e responder por possíveis crimes ambientais.

A madeira tauarí, uma espécie amplamente explorada na Amazônia, é frequentemente alvo de extração ilegal devido ao seu valor comercial. Esse tipo de atividade, além de ser um crime ambiental, causa impactos negativos ao ecossistema local, como a perda de biodiversidade e o desequilíbrio do ciclo florestal.

As autoridades alertam para a necessidade de denúncias de práticas ilegais que podem ser feitas anonimamente à Polícia ou ao Ibama.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/16:16:43

