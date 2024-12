Câmara de Santarém aprova projeto de Lei que concede pensão vitalícia ao Surdão, ex-goleiro do São Raimundo

Surdão, ex-goleiro do São Raimundo — Foto: Redes Sociais

O ex-atleta também teve a história marcada por ter feito parte da equipe que venceu a seleção brasileira olímpica e se sagrou como um dos maiores goleiros do futebol santareno

A Câmara de Santarém, no oeste do Pará, aprovou na segunda (9) o Projeto de Lei que concede uma pensão vitalícia ao ex-goleiro Francisco Rosinaldo Ferreira Araújo, o Surdão. O projeto é de autoria da Prefeitura de Santarém.

De acordo com o projeto, aprovado por unanimidade pela Câmara de Santarém, os recursos destinados à pensão de Surdão serão distribuídos através da Secretaria Municipal de Administração, sob a rubrica “Encargos com inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Santarém”.

O vereador Ronan Liberal Junior, falou ao ge sobre a importância de conceder esse benefício a Surdão.

– O Surdão é uma pessoa que contribuiu muito com o esporte santareno, como desportista, como goleiro de referência que foi aqui, além de que sempre foi um ativista político e cidadão reconhecido aqui no município, em favor do qual a unanimidade, a Câmara votou essa pensão em virtude do momento que o surdão se encontra – comentou Ronan Liberal Júnior.

Surdão será beneficiado com pensão de 2 salários mínimos. O valor será atualizado monetariamente sob os mesmos índices e critérios utilizados nos reajustes concedidos aos servidores inativos do Município de Santarém.

O Projeto agora será enviado ao prefeito para sanção ou veto, o prefeito tem 15 dias úteis para fazer a sua decisão.

Na história

De acordo com a justificativa do projeto, o benefício foi concedido à Surdão, por sua contribuição ao município de Santarém. E que contribuição!

Surdão foi um dos melhores (e maiores) goleiros da história do futebol santareno, em especial a do São Raimundo. No Pantera, o goleiro conquistou diversos títulos, além de conquistar o carinho da imensa torcida alvinegra.

Até os azulinos reconhecem a grandeza de Surdão, prova disso, é que ele chegou a atuar por um curto período de tempo no Leão Azul do Tapajós, mas não conseguiu “vingar” no elenco azulino e acabou voltando ao São Raimundo.

Surdão também ganhou destaque na carreira esportiva quando atuou na seleção santarena que venceu a seleção olímpica por 3 a 2.

Em 2018, quando foi entrevistado pelo jornalista Jefferson Miranda, Surdão relembrou momentos importantes da sua carreira, escalou a “seleção” do São Raimundo e se referiu ao rival, São Francisco como “timaço”, naquela época.

– A equipe que eu tive a impressão de timaço do São Raimundo foi composta por mim, Pedro Nazaré, Ricardo, Inacinho e Brito; Bosco, Dão e Jurandir; Manoel Maria, Mazinho e Pedro Olaia. Esse foi o time que arrastou várias vitórias, muitas glórias; respeitando o timaço que tinha naquela época o São Francisco. Houve uma época em que o time do São Francisco era imbatível, eu conheci um time do São Francisco que o goleiro era o Taro, eu ainda não jogava, eu era aspirante; tinha Manoel Luiz e Batista, Búfalo, Jó e Romano, Aluizio, Mindó; Anastácio Miranda, Baruca e Vadinho – disse Surdão ao jornalista.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/16:12:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...