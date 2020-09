Homem que dirigia alcoolizado é preso com arma de fogo e munições em Santana do Araguaia, no PA

Arma e munições apreendidas com condutor alcoolizado em Santana do Araguaia. — Foto: Polícia Militar do Pará

O suspeito confessou ter consumido bebida alcoólica.

Um homem que dirigia sob efeito de álcool foi preso no domingo (27) portando uma arma de fogo e munições em Santana do Araguaia, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi flagrado por militares fazendo uma conversão perigosa na contramão de uma rodovia. Segundo militares, ao notar a presença da viatura, o condutor tentou fazer um outro retorno para escapar dos policiais, que seguiram o homem e deram ordem de parada.

Durante revista pessoal e particular, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e dez munições no interior do veículo. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, confessou ter feito ingestão de bebida alcoólica.

O homem foi conduzido para a delegacia de município, onde o caso foi registrado pela Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo e grave infração de trânsito.

Por G1 PA — Belém

