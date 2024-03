Motorista escolar é preso no Pará suspeito de estuprar adolescente de 13 anos

A PC não descarta a possibilidade de existir outras vítimas de Gentil (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Segundo a Polícia Civil, a vítima era coagida pelo suspeito ao estupro desde o final do ano passado.

O motorista escolar municipal Gentil Assis Ribeiro Lavarde foi preso preventivamente no último sábado (1º) no distrito de Mosqueiro, em Belém, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, Gentil coagia a vítima ao estupro desde o final do ano passado durante o trabalho que exercia pela Prefeitura de Belém.

O crime chegou ao conhecimento da PC após a garota relatar, no início do ano, o estupro aos familiares. Após investigações, a Seccional de Mosqueiro deflagrou a “Operação Mercantis”, neste final de semana, para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra o condutor escolar pelo crime de estupro de vulnerável. Gentil foi localizado e detido.

Ainda segundo a polícia, não é descartada a possibilidade de existirem outras vítimas do suspeito. O artigo 217-A, criado pela Lei 12.015/2009, que trata crimes contra a dignidade sexual, diz que ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, resulta na pena de reclusão de 8 a 15 anos. Gentil se encontra à disposição da Justiça.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que, após tomar ciência da denúncia de Gentil, “por assédio sexual a uma estudante de 13 anos”, durante o serviço que prestava por uma empresa privada à prefeitura, orientou a direção da escola “a afastar, de imediato, o prestador e solicitou a exoneração à empresa, efetivada na semana do ocorrido”. Ainda conforme a nota da Semec, a Coordenação Integrada de Educação e Saúde (Cines) buscou realizar acolhimento à estudante e família, por meio da própria escola, por ela se sentir mais à vontade com os educadores da unidade. Na época, a diretora orientou a família a procurar, também, os outros órgãos de proteção à criança e ao adolescente.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC para saber se alguma nova vítima de Gentil foi registra. A reportagem aguarda retorno.

