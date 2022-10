Receita Federal abre consulta lote residual do Imposto de Renda nesta segunda-feira (24)

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal na internet e clicar em “Meu Imposto de Renda”. (Foto:Reprodução)

No Pará, 11.481 contribuintes terão direito a valores que somam R$ 22.8 milhões

O lote residual da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de outubro está disponível para consulta desde as 10 horas desta segunda-feira (24).

O pagamento será feito em 31 de outubro, na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Em todo o país, 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o Fisco irão receber valores que somam R$ 800 milhões.

Através deste documento é possível ter acesso ao valor recebido mensalmente pelo contribuinte durante o último ano e comprova os valores recebidos durante o ano escolhido no sistema.

De acordo com a Receita Federal, 23.372 contribuintes da 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, terão direito a créditos no valor total de R$ 45 milhões. Somente no Pará, serão distribuídos R$ 22.8 milhões para 11.481 contribuintes.

Como fazer a consulta

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal na internet e clicar em “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, no botão “Consultar a Restituição”.

Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Ele deve ainda enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina, caso identifique alguma pendência.

Pagamento

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se isso não ocorrer, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, e o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/16:49:56

