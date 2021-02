Grandes supermercados do PA estão proibidos de usarem sacolas plásticas a partir de 14 de fevereiro

(Foto:Reprodução) – Decisão ocorre após aprovação de lei que quer preservar o meio ambiente.

A partir do próximo domingo (14), os grandes supermercados estão proibidos de usarem sacolas plásticas no Pará.

A decisão ocorre após aprovação de lei que quer preservar o meio ambiente, diminuindo os danos.

O presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Jorge Portugal, falou sobre o assunto em entrevista nesta quarta-feira (10) no Bom Dia Pará (confira no vídeo).

O projeto de lei 221/2019 foi aprovado no dia 9 de outubro de 2019 com o objetivo de implantar uma política estadual de substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais em todo o Estado. A nova lei proíbe as empresas de distribuírem gratuitamente e até de utilizarem as sacos plásticas descartáveis com compostos de polietilenos, polipropilenos ou similares.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...