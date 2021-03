Motorista foge e deixa para trás quase 400 kg de maconha e cocaína em Santarém

(Foto:Reprodução) – Denúncias anônimas foram responsáveis por indicar aos policiais militares chegada de carregamento entorpecente na cidade

Quase 400 kg de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, foram retirados de circulação por policiais militares que atuam no 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), com sede no município de Santarém, no oeste do Pará.

As drogas foram apreendidas após denúncias anônimas indicarem às autoridades policiais que o carregamento ilegal chegaria em uma das praias da região. As informações foram divulgadas pela PM neste domingo (28).

Os militares organizaram uma operação para apreender as drogas e prender os envolvidos no crime após receberem a informação de que uma grande quantidade de entorpecentes chegaria em uma embarcação que iria aportar na praia da Sudam, no bairro Salé.

As equipes se dirigiram ao local informado e, ao se aproximarem, perceberam que havia um veículo em atitude suspeita, que estava deixando o local. O condutor fez uma manobra brusca e fugiu em direção à praia ao perceber a chegada dos policiais militares.O suspeito conseguiu fugir em uma pequena embarcação que o aguardava no porto da praia.

Ao realizar uma busca no veículo abandonado pelo homem, os militares encontraram drogas guardadas em sacolas, na carroceria da caminhonete. Foram 392 kg de entorpecentes apreendidos, dos quais 30,250 kg eram de pasta base de cocaína e 362,100 kg de maconha, do tipo skank. Ninguém foi preso.Todo entorpecente apreendido e o veículo foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil para lavratura do procedimento cabível.

