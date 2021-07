Leilão da ferrogrão pode sair no segundo semestre

(Foto:Reprodução) – Corredor ferroviário de exportação ligará Sinop (MT) até os portos de Miritituba, no Pará

As polêmicas envolvendo a construção da Ferrogrão devem estar próximas de acabar e o leilão de concessão pode sair no segundo semestre deste ano. É o que defendeu o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante um evento na semana passada. “Estamos retomando os investimentos no setor ferroviário, depois de tantos anos”, disse.

O corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte, ligaria Sinop, no Mato Grosso, até os portos de Miritituba, no Pará. O projeto conta com 933 quilômetros de extensão e é considerado estratégico para o escoamento da safra do Centro do país, desafogando rodovias e diminuindo os custos de frete. Só para implantar a ferrovia serão necessários R$ 8,4 bilhões de investimentos privados.

“Isso é fundamental para reequilibrar a matriz de transportes. Hoje a gente já conta com quase R$ 30 bilhões contratados em investimentos privados para ferrovias”, destacou Tarcísio de Freitas.

Ainda para 2021 estão previstos o leilão da BR-163/PA, com investimento de R$ 1,895 bilhão e quase 27 mil empregos gerados, terminais portuários em Macapá (AP), Maceió (AL), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Os trâmites para a concesão da Ferrogrão foram suspensos em março por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), que pode ser confirmada ou revertida pelo plenário da Corte. Na ocasião o ministro Alexandre de Moraes atendeu a uma liminar do PSOL e suspendeu o licenciamento ambiental por entender que o traçado previsto cortaria área de uma floresta protegida, o Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, e que também passaria por cima de terras indígenas.

