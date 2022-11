Motorista morre após carro derrapar na pista e bater em árvore, Pará

(Foto: Reprodução) – Um homem morreu vítima em um acidente de trânsito após o veículo que ele conduzia derrapar na pista alagada pelas chuvas e bater em uma árvore.

Samuel Gregório Bento perdeu o controle do automóvel e acabou colidindo violentamente contra uma árvore no canteiro central e em seguida rodou várias vezes na via pública. A tragédia ocorreu na manhã de terça-feira (1º), na Avenida Thompson Filho, em Redenção, sul do Pará.

Imagens de câmeras de segurança das proximidades da área, que fica localizada no centro de Redenção, indicam que o excesso de água na pista pode ter sido a principal causa do acidente. O corpo da vítima foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima era filho do presidente da Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, do pastor José Gregório Bento, e de Rita Gregório.

O corpo de Samuel está sendo velado na sede da Igreja Evangélica Madureira, localizada na Praça Betel, Setor Alto Paraná. O sepultamento será nesta quarta-feira, 2, a partir das 9h, no cemitério local. Em nota, a Prefeitura de Redenção lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos da vítima: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e pedimos a Deus que os console”. (Com informações do Correio Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022/18:12:12

