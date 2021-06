Motorista perde controle de caminhonete e morre ao colidir contra árvore em vicinal na area rural de Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) -De acordo com a informação policial,o condutor veio a óbito no local, a mãe da vítima foi socorrida e conduzido para o hospital municipal, estava estável.

O produtor rural “Paulo Bastiani de 59 anos”, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore na vicinal Santa Julia área rural no município de Novo Progresso.

Com ele no veículo estava a senhora Helena Bastiani mãe da vítima que teve fratura no fêmur e foi socorrida encaminhada para o hospital municipal onde aguarda ser transferida para a cidade de Itaituba, para cirurgia,teve fratura no fêmur.

Conforme registro de ocorrência policial o acidente ocorreu às 18h30mn deste domingo 20 de junho de 2021, ao colidir com a árvore a camionete hilux placa QBI 7000 de cor branca tombou.

Paulo Bastiani de 59 anos natural de Catuípe (RS) , é morador a mais de 20 anos em Novo Progresso,deixa esposa e quatro filhos, o velório está acontecendo na Capela da Igreja Santa Luzia, o sepultamento será no final da tarde após missa de corpo presente no Cemitério municipal.

