Vereador morre em acidente de trânsito no Nordeste paraense

Neste sábado (19), Paulo César Braga da Silva, de 50 anos, vereador do município de Marapanim, região do nordeste paraense, morreu vítima de um acidente de trânsito. Outra pessoa ficou ferida e se encontra hospitalizada.

O acidente ocorreu por volta das 22h, na estrada principal da Vila de Camará, em Marudá, Distrito de Marapanim. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o vereador Paulo César estava de carona num carro conduzido pelo assessor, Adriano França.

Ainda segundo o que foi apurado pela Polícia Civil, Adriano França teria perdido o controle da direção resultando no capotamento do veículo e na morte do vereador Paulo César, do partido DEM.

O motorista do carro foi socorrido e, até o fechamento dessa matéria, permanecia hospitalizado. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Marapanim. Dentro do veículo, estavam a esposa da vítima fatal, de prenome Alexandrea, e outro vereador, conhecido por PC. Os dois se feriram com certa gravidade, e foram levados para Belém, onde ainda se encontram.

O corpo do vereador Paulo César Braga da Silva, que exercia seu primeiro mandato eletivo naquele município da região do Salgado paraense, pelo DEM, foi sepultado neste domingo (20), no cemitério municipal de Marapanim.

