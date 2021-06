Influenciadora troca marido por Eduardo Costa

Mariana Polastreli: marido traído contou a hisória ao jornalista Léo Dias. | Foto:Reprodução

Marido da influencer procurou a coluna Leo Dias e contou que Mariana Polastreli saiu de casa com o filho mais novo, de 9 meses de idade Influenciadora traiu de casa levando o filho mais novo, de 9 meses, para viver um romance com o cantor sertajeno, contou o marido

A influenciadora Mariana Polastreli, de Alegre (Espírito Santo), estaria vivendo um affair com o cantor Eduardo Costa. Após repercussão de vários sites sobre a notícia, o marido da influenciadora, Eduardo Polastreli, decidiu se pronunciar.

Em entrevista para a coluna de Léo Dias, ele contou que os dois se uniram em matrimônio há 15 anos e, com três filhos frutos da relação, mantinham uma união estável e feliz. Ainda de acordo com o engenheiro, Mariana saiu de casa no dia 7 de junho com seu filho mais novo, de apenas 9 meses, dizendo que iria passar um tempo na casa da mãe, o que não aconteceu.

“Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, explicou Eduardo.

Assim que soube que seu filho estava com a avó, sem a presença materna, o engenheiro afirmou ter acionado o conselho tutelar. “E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo.”

“Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH”, completou.

De acordo com fontes da coluna, o cantor sertanejo e Mariana Polastreli, que é empresária e digital influencer, natural do Espírito Santo, estão saindo e “se conhecendo melhor” há algumas semanas.

Por:Portal Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...