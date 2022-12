Motorista perde controle de carro e colide com árvore e sobe no canteiro do lago municipal em Novo Progresso;Vídeo

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore no canteiro do Lago Municipal em Novo Progresso.

Na manhã deste domingo, 18 de dezembro, a reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local, conversou com populares, mas ninguém sobre informar do horário e da motivação do acidente. Câmeras de segurança da redondeza podem ajudar a esclarecer o acidente. Não há informações de feridos. O Veículo Fiat Toro, placa PHN 2879 , de cor branca, ficou parcialmente danificado, o motorista conseguiu evitar para não adentrar ao lago, foi puxado e ficou em cima do canteiro próximo ao lago.

O acidente aconteceu um trecho sem pavimentação, nas proximidades tem um posto de combustível e uma conveniência com casa de festa.

Um video foi gravado por popular e postado nas redes. Assista abaixo

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...