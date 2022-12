Croácia vence Marrocos e fica com 3º lugar na Copa do Mundo

Croácia levou a melhor e conseguiu conquistar o terceiro lugar na Copa do Qatar. (Foto:Reprodução)

Em jogo decisivo, no estádio Khalifa, a Croácia levou a melhor em cima do Marrocos e venceu o jogo por 2 x 1, conquistando o terceiro lugar da Copa do Mundo do Qatar. A seleção croata não deu espaço para os adversários africanos e venceu a partida.

O time europeu abriu o placar aos cinco minutos, em jogada ensaiada que resultou em gol de cabeça do zagueiro Gvardiol. O time fez uma partida com grande desempenho e segurança, contando com gols de Gvardiol e Orsic, alcançando o seu segundo melhor resultado da história do futebol local em mundiais. Importante destacar que, em 2018, a equipe foi vice-campeã.

Vale destacar que a Croácia alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo com apenas duas vitórias. A primeira foi ainda na fase de grupos, contra o Canadá, e a segunda foi neste sábado, 17, justamente contra Marrocos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/12/2022/07:05:53

