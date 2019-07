Motorista perde controle do carro, colide com outro veículo na Avenida Orival Prazeres em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Um motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou colidindo com outro carro, e ficou atravessado na pista.

O acidente aconteceu por volta das 23h45mn deste domingo (07) no entanto, não houve feridos.

Segundo o condutor da camioneta Hilux placa QBT 3295 de cor prata, seguia sentido centro na avenida Orival Prazeres, momento que foi surpreendido por um veiculo de Fiat Uno de cor Vermelha na contra mão.

O motorista da camioneta relatou para policia que seguia normalmente pela avenida Orival Prazeres [Chopão/Centro) , quando o outro veiculo seguia sentido rotatória chopão – “ele veio na via contraria dei sinal de luz buzinei , mesmo assim ele colidiu violentamente na camioneta atingindo a frente e lateral do veiculo” relatou.

O Fiat Uno ficou com dianteira destruída. Ao conversar com o motorista Sergio Domingos da Silva, do Fiat Uno, ele percebeu sinal de embriaguez, e chamou a policia Militar para atender a ocorrência.

Não houve vitimas , apenas danos materiais nos dois veículos.

Foi necessário um caminhão guincho para fazer a retirada dos veículos do local.

