Barco Papa Francisco é entregue para fazer atendimentos a mais de 700 comunidades na Amazônia (Foto:Geovane Brito/G1)

Solenidade da entrega de chave ocorreu em Juruti (PA) na noite de domingo (7). Barco fará atendimentos da atenção básica e prevenção e diagnóstico precoce de câncer.

O barco Papa Francisco foi oficialmente entregue à população depois de passar dias viajando do Ceará ao Pará, passando por Belém e Santarém até Juruti, onde ocorreu a solenidade e bênção das chaves. A entrega ocorreu na noite de domingo (7) no porto do município.

Projetado para fazer atenção básica de saúde à população ribeirinha e ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagem, o barco hospital deve atender mais de 700 comunidades na região amazônica.

Entrega da embarcação Papa Francisco em Juruti, PA — Foto: Prefeitura de Juruti/Divulgação

A estrutura da embarcação é composta de consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, bem como, equipamentos para exames, como raio-X, Ultrassom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletrocardiograma.

O barco ficará sob responsabilidade e administração da Associação Lar de São Francisco da Providência de Deus. Os casos atendidos na embarcação e considerados graves serão encaminhados para os hospitais base em Óbidos, Juruti e Alenquer. “Esse barco não somente levará saúde, mas esperança para as pessoas que não tem acesso a saúde básica”, declarou o diretor do Hospital 9 de Abril, Frei Mariano Freitas.

Missa para entrega do Barco Papa Francisco à população do Baixo Amazonas — Foto: Prefeitura de Juruti/Divulgação

Para o prefeito de Juruti Henrique Costa, a nova estrutura de atendimento aproximará os ribeirinhos à saúde.

“Esse barco não somete levará saúde, mas esperança para as pessoas que não tem acesso a saúde básica”, disse.

Dom Bernardo Bahlmann, bispo da Diocese de Óbidos, destacou que a região concretiza um sonho. “É um momento extraordinário que estamos vivendo aqui nessa região do Baixo Amazonas. Tivemos esse sonho e hoje podemos iniciar esse trabalho para ir ao encontro das pessoas que necessitam de saúde e esse projeto que veio para salvar vidas e as pessoas possam ter esperança e felicidade e que acima de tudo recuperem sua saúde”.

O Barco Navio Hospital mede 32 metros de extensão, conta com dez tripulantes fixos e 20 voluntários que sairão nas expedições que durarão dez dias, até retornarem para sua base em Óbidos. Esta unidade de saúde conta com o apoio de duas “ambulanchas” que atuarão como complemento à embarcação, onde uma delas fará todo o trabalho de triagem para otimizar os atendimentos e a outra ambulancha com equipamentos de urgência e emergência fará a retaguarda para quais quer intercorrência mais graves.

