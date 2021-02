Motorista tenta embarcar em balsa que estava desatracando do porto, e carro quase cai no Rio Tapajós, em Itaituba (PA)

Os pneus dianteiros do veículo ficou fora da rampa. Foto: Reprodução.

Por pouco, uma caminhonete não escapuliu dentro do Rio tapajós ao tentar embarcar na balsa que faz a travessia entre Itaituba e Miritituba; e vice-versa. O momento foi registrado por um aparelho celular.

No vídeo, é possível ver o veículo com os pneus dianteiros já fora da rampa que dá acesso à embarcação. Enquanto isso, um grupo de pessoas age colocando calçamentos nos rodados traseiros e tentando segurar para que o veículo não escapula nas águas do rio.

Conforme o que se nota pelas características apresentadas nas imagens, o motorista tentou embarcar no momento em que a balsa já estava se desatracando do porto com destino ao outro lado do rio – Distrito de Miritituba.

Com Informações Plantão 24horas News.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...