Suspeito de matar mãe e filha é morto em confronto com a polícia no Pará

Claudecir Sousa, conhecido como “Traça” foi acusado e julgado por envolvimento na morte de Fernanda e Maria Isabely Moura de Oliveira, mãe e filha que foram brutalmente assassinadas no dia 23 de abril de 2019, na área rural de Altamira (Foto:Reprodução/Redes sociais).

O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (19), na cidade de Altamira, sudoeste do estado

Dois homens tentaram fugir durante uma abordagem da Polícia Militar, sendo que um deles reagiu, disparando contra os militares, mas acabou sendo atingido pela guarnição que revidou o ataque, resultando na morte do atirador, segundo a narrativa policial. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (19), na cidade de Altamira, sudoeste do Pará.

Claudecir Alexandre de Oliveira Sousa, conhecido como “Traça”, e Ricardo Soares Rodrigues, de 23 anos, são suspeitos de cometer vários crimes na cidade.

Com os suspeitos foram encontrados a motocicleta roubada, uma arma caseira com uma munição deflagrada e mais uma munição de calibre ponto 28 não deflagrada e um simulacro de arma de fogo. Todos os objetos foram encaminhados à Seccional Urbana de Altamira para procedimentos cabíveis.

A intervenção policial aconteceu entre o bairro Mutirão e a Rodovia Magalhães Barata. Tudo começou na rua Dois do bairro Aparecida. Segundo informações da polícia, Claudecir e Ricardo estavam de bicicleta e armados, os dois teriam abordado um homem que estava em uma motocicleta. Durante a ação criminosa, a vítima teve o veículo levado.

Os militares foram acionados e, quando chegaram ao local, foram abordados por outra suposta vítima que também quase teve o veículo roubado pelos assaltantes. Neste momento, a dupla passou na motocicleta que haviam acabado de roubar, e com as características, a guarnição reconheceu os suspeitos.

A dupla tentou fugir pela rodovia Transamazônica, mas em determinado momento se desequilibraram do veículo e caíram. Ainda tentaram fugir a pé. Ricardo entrou em um bar que estava aberto, ele não resistiu à prisão em flagrante.

Já Claudecir, ainda tentou escapar, ele teria disparado contra a guarnição que revidou e acabou sendo atingido. Traça foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a polícia, Ricardo teria envolvimento no homicídio de um aluno da Escola Dom Clemente, na época ele era adolescente e teria confessado a participação na morte. Já Claudecir foi acusado e julgado por estar envolvido na morte de Fernanda e Maria Isabely Moura de Oliveira, mãe e filha que foram brutalmente assassinadas no dia 23 de abril de 2019, na área rural de Altamira.

Traça foi acusado de cavar a cova rasa onde foram encontrados os corpos das vítimas e respondia em liberdade por ocultação de cadáver. Os outros envolvidos no crime macabro já foram mortos em no antigo Centro de Recuperação de Altamira. (Com informações do site Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/16:21:05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...