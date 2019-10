Motoristas de Trairão morrem em acidente na Serra do Cachimbo

Foto:Divulgação – Os moradores do município de Trairão, no sudoeste paraense, Leonardo da Silva Cruz, de 21 anos, e Francisco Pereira de Souza, de 29 anos, morreram no acidente com a carreta que um deles dirigia na madrugada desta terça-feira, (29), na região da Serra do Cachimbo, próximo à cidade de Guarantã do Norte, no Estado do Mato Grosso.

Segundo a Polícia Judiciária Civil (PJC), do Mato Grosso, a carreta tombou para fora da pista após a perda do controle da direção, com o impacto, a cabine ficou totalmente destruída e as vítimas presas nas ferragens. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado mas ao chegar ao local já constatou a morte de Leonardo e Francisco.

A Polícia Rodovia Federal (PRF) isolou a área para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os dois corpos foram encaminhados para exame de necrópsia no Instituto Médico Legal. Após, eles seriam transportados em uma aeronave para o município de Trairão. A PJC levanta as circunstâncias do acidente.

