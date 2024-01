Radialista Douglas Araújo de Castelo de Sonhos, morre em acidente na BR 163 no Mato Grosso.

Douglas Araújo, avisou a esposa que iria colidir com um caminhão, me veja pela ultima vez, disse em mensagem de WhatsApp.

“Amor você nunca mais vai me ver nesta vida vou entrar em baixo de um caminhão daqui pouquinho’, disse radialista de Castelo de Sonhos (PA) em áudio antes de batida com caminhão na BR-163, no MT”.

Assista

Radialista Douglas Araújo de Castelo de Sonhos , anuncia que vai se matar e colide de frente com caminhão e morre na BR-163 no MT. Leia mais:https://t.co/9nqcwwOQeH pic.twitter.com/msXGprAAZF — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 1, 2024

“Amor você nunca mais vai me ver, vou entrar em baixo de um caminhão daqui a pouquinho, eu estou aqui no Cheff, sem nenhum centavo tomando cerveja, eu vou sair sem pagar, eu não vou pagar mais ninguém vou entrar em baixo de um caminhão, tomei quarenta remédio, não aguento nem ficar em pé, ME VEJA PELA ULTIMA VEZ, disse em áudio, no WhatsApp, o radialista DOUGLAS ARAUJO, para ex mulher, em Sinop (MT)”. Momentos depois, o carro em que ele estava se acidentou, colidiu de frente com um caminhão que tombou na rodovia BR-163, provocando a morte do Radialista Douglas Araujo de Castelo de Sonhos. Outras três pessoas, que ocupavam o veículo de carga, receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao Hospital Regional Jorge de Abreu, pelo Corpo de Bombeiros. O atual quadro clínico das vítimas não foi detalhado.

O acidente envolvendo um VW Gol branco, placas de Itaúba (PR) que tinha como motorista o radialista Douglas Araújo e Volvo SH 440, placas Brasil, ocorreu na madrugada, do dia 31 de dezembro de 2023, na rodovia federal (BR-163), em Sinop (MT), nas proximidades da saída para o município de Sorriso. O motorista identificado como Douglas Araújo do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, os veículos teriam colidido frontalmente. Com o impacto, a carreta chegou a tombar nas imediações da via. A pista foi totalmente bloqueado durante os atendimentos.

Foi realizada a análise do local pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o desencarceramento do corpo, que ficou preso às ferragens. Posteriormente, foi encaminhado para os procedimentos de necropsia. (Sónoticias)

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/01/2024/08:04:26

