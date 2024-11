Mototaxista é encontrado morto em Itupiranga | PA

Foto: Reprodução | O corpo foi encontrado na noite deste sábado (9), por volta das 21h30, na Agrovila.

ITUPIRANGA (PA) – Na noite deste sábado (9), por volta das 21h30, o mototaxista Mariano foi encontrado sem vida na entrada da cidade de Itupiranga, região sudeste do Pará, especificamente na Agrovila. O corpo foi descoberto por pessoas que passavam pelo local, que inicialmente suspeitaram se tratar de um acidente ou uma morte natural.

Entretanto, a chegada da perícia criminal trouxe à tona evidências que mudaram a narrativa inicial do caso. Os peritos constataram que Mariano apresentava uma marca de disparo de arma de fogo, aparentemente efetuado à queima-roupa. O exame preliminar indicou que a motivação do crime não foi roubo, uma vez que o mototaxista estava com seus pertences pessoais, incluindo uma quantia significativa em dinheiro e seu aparelho celular.

Uma das peculiaridades que chamou a atenção da perícia e dos curiosos no local foi o fato de que a roupa de Mariano não apresentava marcas de perfuração. Essa evidência levanta a hipótese de que ele não foi atingido no local onde foi encontrado.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte de Mariano e busca entender o contexto completo do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Fonte: Portal Debate com Itupiranga Interativo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/07:33:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...