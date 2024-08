Mototaxista é preso suspeito de estuprar adolescente de 14 anos, em Santarém

Foto: reprodução | Na tarde desta terça-feira (13), o mototaxista credenciado identificado como Moisés Marinho, 49 anos, foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos, no bairro Elcione Barbalho, em Santarém.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu a denúncia de que Moisés estava mantendo relações sexuais com o adolescente. A família da vítima já havia capturado o suspeito quando os policiais chegaram no local.

“A família achava que era só amigo dele, deu uma chuteira pra ele de presente. Na verdade, parece que estavam tendo um caso”, disse o Sargento PM Elieb.

À imprensa local, o mototaxista informou que sofreu ameaças. “Ele queria dinheiro, dinheiro, quando eu disse que não, ele me ameaçou e foi o que aconteceu. Ele ia contar se eu não desse dinheiro pra ele”, alegou.

Durante a entrevista, Moisés também negou as acusações e afirmou que eram apenas amigos. Ele foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Impacto – colaborou Blog do Pião e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/17:51:40

