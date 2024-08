Alunos do Ensino Médio estão sem aulas no Jardim do Ouro, distrito de Itaituba | PA; por falta de transporte escolar

Foto: Reprodução | Moradores estão reclamando da falta do transporte escolar para os 20 alunos do Ensino Médio se deslocarem do Jardim do Ouro para Moraes Almeida | PA.

Na sessão da manhã desta terça-feira, dia 13 de agosto, o vereador Peninha usou a tribuna da Câmara Municipal de Itaituba para denunciar a falta de transporte escolar para os alunos do Jardim Ouro se deslocarem para Moraes Almeida. Segundo o edil, os moradores da comunidade de Jardim do Ouro estão reclamando da falta do transporte escolar para os 20 alunos do ensino médio se deslocarem do Jardim do Ouro para Moraes Almeida. Segundo a denúncia, os alunos já ficaram até 2 meses sem aula por falta de combustível e por falta de peças para manutenção do micro ônibus. “Esta ladainha, segundo informações de Jardim do Ouro, já fazem mais de 10 anos que vem ocorrendo este problema”, disse Peninha.

Continuando Peninha disse que o motorista do micro ônibus, falou para os alunos que não tem obrigação de ir busca-los e trazê-los para o Jardim do Ouro, pois não ganha para isto. É pago para apenas transportar os alunos do ensino fundamental em Moraes Almeida. Por este motivo teve tempo que tínhamos que pagar cada aluno R$ 50,00 para o antigo motorista nos transportar disse uma aluna em sua denuncia ao vereador.

“O que apuramos, é que a responsabilidade deste transporte é do município, uma vez que existe um convênio entre o Estado e o Município de Itaituba, onde o Estado repassa o dinheiro para o município manter o transporte destes alunos. O micro ônibus está em recuperação em Itaituba e não há previsão de quando retornar a Jardim do Ouro para dar inicio ao transporte dos alunos. O micro ônibus usado para o transporte dos alunos de ensino médio é do transporte de alunos do ensino fundamental, porém, o município, para não gastar com aluguel de outro veículo vem usado este carro no transporte dos alunos do ensino fundamental e médio. Enquanto isto, os alunos estão sem frequentar aula em Moraes Almeida. Muitos alunos já estão pensando em desistir dos estudos. Outros estão improvisando, colocando em risco a vida, indo de moto, enfrentando poeira no verão e lama no inverno. Já teve caso de o pneu da moto furar na estrada (Transgarimpeira) e os alunos ficarem até de madrugada esperando socorro”, denunciou Peninha na Tribuna da Câmara.

“Este transporte era para ser feito todos os dias, de segunda a sexta-feira, no trajeto de 25 km de Jardim do Ouro para Moraes Almeida e vice versa, no horário das 18h às 23 horas, porém, isto não está acontecendo porque o micro ônibus só vive na oficina. Está péssima a situação deste micro ônibus, inclusive quando fura o pneu, não tem estepe. Embreagem sempre com problema. Quando não está na oficina, não pode transportar os alunos por falta de combustível. Não teve um mês, que os alunos frequentaram todos os dias a escola. Faltam mais a aula do que frequentam”, disse Peninha.

Sobre combustível, Peninha disse não entender como falta combustível se o município, só no ano de 2023, comprou R$ 28.000.000,00 de combustível. É inadmissível que falte combustível para o transporte escolar. A educação comprou, em 2023, mais de R$ 4.000.000,00 em combustível.

“Tem meses que os alunos não frequentam a escola em Moraes Almeida por causa da situação caótica do micro ônibus e o município, que recebe dinheiro do Estado para manter este serviço, é omisso. Deveria, no caso de o micro ônibus estar na oficina, arrumar outro veículo para substituir, mas prefere que os alunos fiquem sem frequentar aula, causando prejuízo enorme para estes adolescentes que se esforçam para concluir seus estudos. Esta é a situação da educação em nosso município”, prosseguiu em sua denúncia Peninha.

ESCOLA ESTÁ SE DESMANCHANDO

Partiu de pais de alunos a denúncia de que, neste ano, os estudantes ainda não foram um dia sequer na Escola Jacob, na Comunidade de Jardim do Ouro, no município de Itaituba, oeste do Pará, para assistir as aulas presenciais, por falta de transporte escolar. “A Escola Jacob ainda nem terminou a reforma e, já tá se desmanchando. A reforma está sendo feita pela empresa do Naldo da Madeireira, obra de qualidade”, criticou o pai de um aluno.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/14:48:47

