Mototaxista morre ao ser esfaqueado por dois homens em Altamira

A vítima foi identificada como Reginaldo Sousa dos Santos (Foto:Reprodução/Redes sociais)

A vítima chegou a ser socorrida com vida pelos Bombeiros e encaminhado à UPA do município mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

O mototaxista Reginaldo Sousa dos Santos foi esfaqueado por dois homens no bairro Jardim Independente II, em Altamira, no sudoeste do Pará, na noite do último domingo (30). A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas informaram que os algozes de Reginaldo teriam chegado ao local em uma motocicleta de cor vermelha e golpearam a vítima uma vez, com uma arma branca que acertou a região do braço direito do mototaxista. O homicídio foi registrado por volta das 20h, na rua Carlos Soares, nas proximidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A Polícia Militar foi acionada pelas pessoas que estavam nas proximidades onde o crime aconteceu. A PM ainda fez rondas pela área, na tentativa de encontrar os suspeitos, mas, ninguém havia sido identificado pelas guarnições. Ainda durante as rondas das equipes, uma motocicleta foi localizada na rua Comandante Adão, o veículo seria de Reginaldo, que era mototaxista. A moto foi levada para o pátio do Departamento Municipal de Trânsito.

Esse é o sétimo homicídio registrado somente neste mês de outubro, em Altamira. O mais recente aconteceu no dia 27 deste mês, no centro da cidade, entre a rua Manoel Umbuzeiro e a travessa Dez de Novembro. A vítima foi identificada como José Barbosa Silva de Andrade, conhecido popularmente como “Paquinha”.

Ele estava em frente ao estabelecimento que havia acabado de adquirir quando o criminoso chegou em uma moto atirando pelo menos cinco vezes contra a vítima, que foi atingida na região da cabeça e não resistiu. Nos dois casos a polícia conta com o apoio da população para ajudar na identificação dos criminosos, que até o momento seguem foragidos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do site Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022

