Caminhoneiros fecham rodovias contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro

Bloqueio em rodovia de Santa Catarina nesta segunda-feira (31) — Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Bloqueios começaram horas após o anúncio da vitória de Lula (PT) para a Presidência da República. Polícia Rodoviária Federal informou que negocia com manifestantes, mas não adota medidas para liberar vias.

Grupos de caminhoneiros bolsonaristas começaram a fechar rodovias em ao menos 18 estados contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. Os bloqueios se iniciaram horas após o anúncio da vitória do petista, que foi oficializada às 19h57 deste domingo (30).

Até por volta de 15h15 desta segunda-feira (31), eram mais de 100 pontos de protestos nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima e Maranhão.

Veja mais abaixo a situação dos protestos em cada unidade da federação.

Nesta manhã, a maior parte dos bloqueios era total, sem que qualquer veículo fosse liberado para passar nas vias tomadas pelos caminhoneiros. No entanto, houve locais onde veículos como ambulância ou carros de passeio eram autorizados pelos caminhoneiros a seguir viagem.

A maior parte das estradas onde houve bloqueios era federal, mas também houve atos em rodovias estaduais. Os bloqueios acontecem principalmente nos estados do Sul e do Centro-Oeste do país.

Houve registros de motoristas de carros sendo hostilizados, com vidros sendo quebrados, como os casos que aparecem no vídeo abaixo, na Via Dutra, na altura de Barra Mansa (RJ). Até a última atualização desta reportagem, não havia detalhes sobre o que motivou as agressões ou se a polícia chegou a intervir em algum dos casos.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou ter tomado, desde domingo, todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo. No fim da manhã desta segunda, a corporação informou que vai à Justiça para liberar as vias e que iniciou negociação com os manifestantes.

A PRF informou que já acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa órgãos do governo em ações judiciais, para apresentar os pedidos à Justiça Federal.

Rio de Janeiro

Em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro, a Via Dutra, que liga a capital fluminense à capital paulista, foi fechada nos dois sentidos por caminhoneiros no início da madrugada desta segunda. Até a última atualização desta reportagem, a rodovia seguia totalmente bloqueada nos dois sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal não informou se algum tipo de veículo, como ambulância ou caminhão de alimentos, tinha a passagem liberada pelo bloqueio.

Goiás

PRF faz negociação para liberar interdição na BR-060 em Anápolis Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Em Goiás, os bloqueios começaram na noite de domingo e seguiam na manhã desta segunda. No início da tarde desta segunda eram 8 pontos de interdição em protestos contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro. Foram queimados pneus e papelão em estradas, e houve congestionamentos nos dois sentidos em algumas pontos. Em alguns pontos, somente ambulâncias estavam sendo liberadas. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de violência nos atos.

No início da manhã, as interdições ocorriam nos seguintes pontos: no km 101 da BR-060 (bloqueio total), em Anápolis; km 703 da BR-153, em Itumbiara (interdição parcial); km 19 da BR-040, em Luziânia; km 94 da BR-040, em Cristalina; km 196 da BR-364, em Jataí.

Mato Grosso

Manifestantes fazem bloqueio em Lucas do Rio Verde. — Foto: PRF

Em Mato Grosso, a concessionária que administra a BR-163 informou que, na manhã desta segunda (31), havia bloqueios na rodovia em trechos nos municípios de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá e Várzea Grande.

Em Rondonópolis, a informação era que a rodovia já havia sido liberada quando esta reportagem foi publicada.

Manifestantes queimaram pneus nos protestos e não estava sendo permitida a passagem de nenhum veículo, nem mesmo os da concessionária. Havia trechos em que eles trancaram a via com carros e carretas. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que segue atenta e monitora todas as ocorrências com a tarefa de garantir o fluxo viário normal a todos os cidadãos.

Pará

No Pará, duas rodovias federais tiveram manifestações e bloqueios por caminhoneiros em diferentes cidades. Na manhã desta segunda-feira havia dois pontos de interdição total, um parcial e outros dois pontos com manifestações. Os bloqueios eram feitos com caminhões e tratores na pista, além de queima de pneus. A BR-010 e a BR-163 têm pontos com bloqueio total e outros com manifestações sem interferência no trânsito

Paraná

Por volta das 13h40, o Paraná tinha pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais por conta de manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Em Maringá, no norte do estado, o protesto bloqueou trecho da BR-376. Segundo a Polícia Militar (PM), papelão e pneus foram queimados para fazer o bloqueio. A PRF afirmou que atua em todos os pontos “negociando a liberação com os manifestantes”.

Rio Grande do Sul

Cerca de 13 rodovias federais e estaduais do Rio Grande do Sul foram bloqueadas em protestos que começaram ainda na noite de domingo. Às 7h30 desta segunda-feira, havia 2 bloqueios na ERS-122, 2 bloqueios na BR-285, 2 bloqueios na BR-116, um bloqueio na ERS-463 e um bloqueio nas BR 470, 158 e 153.

Santa Catarina

Por volta das 13h50 desta segunda-feira (31), havia 23 trechos de rodovias em Santa Catarina. Os atos tiveram início na noite de domingo (30). A PRF informou que atua de forma pacífica para liberar as vias.

São Paulo

Pela manhã, manifestantes atearam fogo em pneus às margens da BR-153 e o trecho foi interditado nos dois sentidos, em Rio Preto. O grupo também provocou congestionamento em Penápolis. Birigui, Itapetininga, Ourinhos e Sorocaba.

Por causa da interdição na Via Dutra, na altura da cidade de Barra Mansa (RJ), as viagens e vendas de passagens com saída de São Paulo para o Rio de Janeiro foram suspensas na Rodoviária do Tietê nesta segunda (31).

Por volta das 13h, a Rodovia Anhanguera tinha um ponto de bloqueio em Limeira. Manifestantes usavam tratores e caminhões para bloquear a pista.

Bahia

Na Bahia, o bloqueio ocorreu na BR-020, na altura de Luís Eduardo Magalhães, cidade do oeste do estado. Os manifestantes bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus.

Rondônia

Ao menos seis trechos da BR-364 e um da BR-421 foram bloqueados em Rondônia por apoiadores de Bolsonaro. As primeiras manifestações começaram na noite do domingo, logo após os resultados do segundo turno das eleições, e se espalharam por pelo menos cinco cidades na manhã desta segunda.

Santa Catarina

Ao menos 27 trechos de rodovias em Santa Catarina tinham registro de bloqueios na manhã desta segunda. Vários manifestantes usavam camisetas do Brasil e bandeiras do país. Houve trechos com queima de pneus e também com areia jogada na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há liderança para negociar a liberação dos trechos.

Espírito Santo

No Espírito Santo, pelo menos um trecho da BR-101 no município de Itapemirim teve bloqueio. O ato começou às 10h10, mas, segundo a PRF, o trânsito já fluía normalmente às 10h45 e os manifestantes distribuíam panfletos.

Amazonas

Amazonas tem pontos de interdição em protestos nesta segunda. Um dos bloqueios acontece na BR-174, rodovia que liga Manaus, capital do Amazonas, a Boa Vista, capital de Roraima. Também há relatos de interdições na BR-230, conhecida como Transamazônica.

Manifestantes bloqueiam BR-174, no Amazonas, após derrota de Bolsonaro — Foto: Antônio Carlos/Rede Amazônica

A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas afirmou que está atuando na BR-174. “As equipes estão no local trabalhando para a melhoria do fluxo”.

(Com informações do g1).

Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022

