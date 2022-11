PRF apreende 10 kg de maconha e 4 kg de pasta base em ônibus durante abordagem no sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante dos fatos, o homem e a mulher foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento para que sejam tomadas as medidas cabíveis, em tese, por tráfico de drogas. (Com informações do O LIBERAL).

Cerca de 10 kg de maconha e 4 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização no km 309 da BR-230, em Novo Repartimento, município localizado na região sudeste do Pará.

