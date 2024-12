Mototaxista pede perdão após ameaçar mulher com arma no Pará

Foto: Reprodução | Ainda segundo a mulher, que compareceu na delegacia de Polícia Civil da cidade, o mototaxista teria posse de arma, o que contradiz a versão dada por ele de que o objeto seria brinquedo.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um mototaxista chega a um restaurante no bairro Santa Benedita, em Altamira, sudoeste do Pará, e ameaça uma funcionária com uma arma de fogo. A intimidação foi por conta do contrato de um aluguel e talão de energia que a inquilina se recusou a pagar depois que o proprietário quebrou o contrato.

“Na hora que ele tirou a arma, eu fiquei com medo e saí devagar, com receio de ele atirar em mim. Ele foi atrás de mim e do meu esposo para discutir sobre a situação do aluguel e do talão de luz, que ficou para ele pagar devido à quebra de contrato por parte dele, e não da minha”, contou a vítima, que preferiu não ser identificada.

Segundo a vítima, o autor das ameaças ainda chegou a ir até o local de trabalho dela e mostrou a arma de fogo como uma forma de intimidação. Várias pessoas estavam no estabelecimento no momento que tudo aconteceu.

“Ele chegou lá na hora, tinha um monte de gente, inclusive crianças. Foi um clima muito tenso e perigoso. As pessoas que estavam lá ficaram bastante assustadas”, relatou a funcionária.

Ainda segundo a mulher, que compareceu na delegacia de Polícia Civil da cidade, o mototaxista teria posse de arma, o que contradiz a versão dada por ele de que o objeto seria brinquedo.

“Nós fomos até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência contra ele e buscar nossos direitos, e lá foi puxado no CPF dele que ele teria posse de arma, comprovando que a arma não seria de brinquedo.”, explicou.

Procurando, o mototaxista não quis gravar entrevista, mas afirmou que a situação teria sido totalmente resolvida.

“A situação foi resolvida e está tudo ok agora, nós conversamos com a família dela e também sobre o talão.”, disse o mototaxista.

Perguntado sobre a arma, se seria ou não de brinquedo, ele não quis responder. Para nossa equipe a mulher disse que entrou em acordo com o mototaxista depois que ele pediu perdão a ela. O caso teve grande repercussão na cidade.

Por meio de uma nota enviada ao Confirma Notícia, o Sindicato dos Mototaxistas disse lamentar e repudiar qualquer tipo de situação semelhante ao acontecido do último fim semana envolvendo um mototaxista, informaram ainda que as partes já foram procuradas para resolver a situação, e a pedido dos mesmos não podemos dar entrevista, informamos também que um pedido de desculpas formal já foi feito pelo mototaxista e a família aceitou. O sindicato finalizou dizendo que em nome da classe pede desculpas a todas que acompanham essa matéria especialmente a família envolvida.

