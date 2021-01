Mourão diz que colapso no AM era imprevisível: ‘Na Amazônia as coisas não são simples’

O presidente em exercício destacou que o Ministério da Saúde conta com centro de monitoramento e que “hospitais de referência” estão preparados para receber pessoas infectadas. – (Foto:Agência Brasil)

O vice-presidente da República disse, ainda, que governo faz ‘além do que pode’

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse, nesta sexta-feira (15), que o governo federal está trabalhando “além do que pode” para atender o sistema de saúde de Manaus. Segundo ele, o colapso na saúde do Amazonas era imprevisível, já que está associado “ao surgimento da nova cepa do coronavírus”.

“O governo está fazendo além do que pode dentro dos meios que a gente dispõe. Agora, eu já falei aqui para vocês várias vezes a respeito de Amazônia. Na Amazônia as coisas não são simples”, afirmou o vice-presidente.

De acordo com Mourão, a localização da cidade dificulta operações de envio de suprimentos. “Você só chega lá de barco ou de avião. Qualquer manobra logística para você, de uma hora para outra, aumentar a quantidade de suprimentos lá requer meios que, vamos colocar aí, a Força Aérea até alguns anos atrás tinha, Boeings”.O vice-presidente declarou que não se era possível prever o colapso no sistema de saúde em Manaus. O problema, segundo Mourão, está associado ao surgimento da nova cepa do coronavírus.

