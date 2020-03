Mourão fala em Belém sobre conversas com governadores da Amazônia

De acordo com Hamilton Mourão, o combate ao desmatamento é ação prioritária do conselho (Foto:Igor Mota/Redação Integrada)

Vice-presidente concede entrevista coletiva e diz que combate ao desmatamento ‘é prioridade’

Na manhã desta quinta-feira (5), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão concedeu entrevista coletiva, na base aérea de Belém, onde falou sobre o resultado das reuniões que teve com os governadores da Amazônia. De Belém, ele seguiu para o Amapá, onde se encontraria com o governador daquele Estado, Waldez Góes (PDT). Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia Legal, cumpriu, na capital paraense, agenda de reuniões que vem tendo com gestores da região. Ele se encontrou com o governador Helder Barbalho, na tarde da última quarta-feira (04), para tratar sobre os planejamentos estratégicos do estado e propostas de ações integradas.

De acordo com Hamilton Mourão, o combate ao desmatamento é ação prioritária do conselho. No Pará, os esforços devem ser concentrados na região da BR 163 Transamazônica, e BR 158, que abrange municípios como Novo Progresso, Altamira, Itaituba, São Félix do Xingu e senador José Porfírio. “Na reunião que eu tive com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), dos dez maiores locais desmatados, oito estão na região de novo progresso, ao longo da BR 163. Então, são essas áreas que são prioritárias”, declarou Mourão.

No dia 25 de março, o Conselho realiza a sua primeira reunião. O vice-presidente afirmou que, posteriormente, os Estados devem ser chamados para ser informados sobre os planejamentos discutidos. Estados ficaram fora do Conselho da Amazônia, o que resultou em críticas dos gestores, que viram uma centralização em Brasília de decisões tomadas sobre a Amazônia. “Os governos estaduais não estão de fora, estou indo pessoalmente em cada um dos Estados”, minimizou Mourão.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...