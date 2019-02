Movimento cresce no Aeroporto de Santarém em janeiro

(Foto:infraero)- A movimentação de passageiros no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca, no oeste do Pará, registrou, em janeiro, a melhor marca dos últimos dois anos. Foram 49,5 mil viajantes transportados no mês, aproximadamente 1.650 pessoas por dia. O número representa um aumento de 17% e 6,3% no total de embarques e desembarques realizados na comparação entre janeiro de 2018 e 2017, respectivamente.

Para o superintendente do terminal santareno, Enock Alves, o incremento nas operações é reflexo da recuperação gradual da economia brasileira para lazer e negócios, a maior disponibilidade de assentos nas aeronaves e também ao grande potencial turístico da região.

“Estamos muito felizes em começar o ano com bons resultados operacionais. O número nos coloca em 2º lugar no ranking dos aeroportos mais movimentados do Pará e o 6º da Região Norte. E a nossa expectativa é alcançar índices ainda maiores ao longo do ano”, destacou.

O Aeroporto de Santarém tem capacidade para receber até 1,8 milhão de passageiros por ano e opera diariamente uma média de nove voos nacionais das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Map. Os destinos são para as cidades de Belém, Altamira, Manaus, Recife, São Luís, Fortaleza e Brasília.

