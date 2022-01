MP investiga delegado de Ponta de Pedras, no Pará, denunciado por infrações

Delegacia de Polícia Civil em Ponta de Pedras (PA). — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Segundo promotoria, titular da unidade é suspeito de “retardar injustificadamente atos de ofícios, promover prisão ilegal e abuso de autoridade”.

O delegado de Polícia Civil de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, é alvo de uma investigação criminal pela Promotoria de Justiça.

Ele é suspeito de praticar infrações penais, incluindo falta de atendimento, demora injustificada na conclusão de inquéritos, além de atendimento grosseiro e descuidado, segundo o Ministério Público do Pará (MPPA). As informações são do g1 Pará — Belém

Um procedimento investigatório foi instaurado nesta segunda-feira (17) pela promotora Francys Galhardo do Vale. O g1 solicitou posicionamento da Polícia Civil, mas ainda aguardava posicionamento até a publicação da reportagem.

De acordo com a investigação, “as irregularidades foram identificadas no curso de procedimento administrativo aberto na unidade para desenvolver os trabalhos do Controle Externo da Atividade Policial”.

A promotoria afirma ter observado “crescimento expressivo de reclamações (…) relatando uma série de falhas ocorridas na delegacia”.

“Tais reclamações foram confirmadas com a constatação de quase 30 irregularidades promovidas pelo servidor, nas quais retardou, injustificadamente, atos de ofícios, promoveu uma prisão ilegal, bem como agiu com abuso de autoridade”, afirma.

Para o MP, em razão da gravidade dos fatos, que configuram infrações penais e disciplinares, foi solicitado ao Corregedor Geral da Polícia Civil do Pará o afastamento preventivo do policial.

Também foi pedido a retirada da identidade funcional e/ou arma de fogo, pelo prazo de 60 dias e a realização de correição extraordinária imediata na delegacia de Ponta de Pedras.

O MPPA informou que remeteu ofício ao delegado geral da PC, Walter Resende, solicitando nomeação de delegado titular para que continue os trabalhos na comarca e proceda o saneamento das irregularidades apontadas, “haja vista que além de influenciar na ausência de apuração de delitos cometidos na cidade, vem impactando no andamento de processos judiciais”.

A promotoria disse, ainda, que as investigações continuam para elucidar os fatos. Qualquer denúncia pode ser remetida para o endereço eletrônico mppontadepedras@mppa.mp.br.

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2022/09:12:58

