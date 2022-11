MPF decreta prisão preventiva de três acusados por bloqueios em rodovias no Mato Grosso

(FOTO:BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO) – Tropa de Choque da PM libera bloqueio ilegal na Rodovia Castelo Branco em Baruer Homens da Tropa de Choque da Polícia Militar lançam bombas de gás lacrimogêneo contra apoiadores do presidente e candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) em um dos pontos de bloqueio ilegal na Rodovia Castelo Branco, na altura do município de Barueri, na manhã de 2 de novembro de 2022

Manifestantes que tiveram o pedido de reclusão aceito pela Justiça teriam atirado contra a Polícia Militar durante um protesto

O Ministério Púbico Federal (MPF) decretou a prisão preventiva de três acusados de participação em bloqueios de rodovias no Mato Grosso. Os fechamentos de vias em protestos contra o resultado das urnas têm diminuído em parte do Brasil, mas ainda são registrados em Estados do país, principalmente na região Centro-Oeste.

O pedido de prisão foi aceito pela Justiça por causa de um embate entre esses três manifestantes e a Polícia Militar na BR 163, em Nova Mutum, no Mato Grosso.

Vilso Gabriel Brancalione, Felipe Carvalho Duffeck e João Pedro de Lima Ceolim atiraram contra os agentes e depois fugiram com uma caminhonete no dia 23 de novembro.

Eles responderão pelos crimes de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, tentativa de homicídio qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. (Com informações do repórter David de Tarso/ Jovem Pan).

