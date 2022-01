Concurso do IBGE para o censo 2022 tem inscrição prorrogada até janeiro;Vagas para Novo Progresso

As vagas são para os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal, com salários entre R$ 1.700 e R$ 2.100 – (foto: Reprodução)



As oportunidades por cargos para a cidade de Novo Progresso estão distribuídas da seguinte forma:

No município de Novo Progresso, serão 21 recenseadores contratados, 1 Agente Censitário Municipal (ACM) e 2 Agentes Censitários Supervisores (ACS).

Com 208.703 vagas temporárias de trabalho no Censo 2022, as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a realização do Censo 2022 seriam encerradas na tarde desta quarta-feira29 de dezembro de 23021. Porém, um comunicado divulgado pelo órgão, informa que a data final será 21 de janeiro de 2022.

As vagas são para os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal, com salários entre R$ 1.700 e R$ 2.100. As provas serão realizadas em 27 de março.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do processo seletivo. As inscrições podem ser feitas no site. A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50 e para agente censitário é de R$ 60,50. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção do pagamento da taxa, informa, em nota, o IBGE.

A empresa selecionada para realizar as seleções desses três editais foi a Fundação Getúlio Vargas – FGV (conhecimento.fgv.br), para os cargos de ACM, ACS e Recenseadores.

Os agentes vão visitar mais de 70 milhões de domicílios. A previsão é de que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar a partir de junho do ano que vem.

