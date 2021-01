MPF e Polícia Federal fazem operação em Mato Grosso para combater o tráfico de pessoas

(Foto:Reprodução) – Os agentes da Polícia Federal cumpriram, esta manhã, mandados judiciais com o objetivo de combater o tráfico de pessoas e a promoção de migração ilegal de bolivianos, no município de Cáceres (219 quilômetros de Cuiabá), que faz divisa com à Bolívia. Uma pessoa foi presa.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Segunda Vara da Justiça Federal e cumpridos em endereços de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de promover o ingresso de bolivianos de forma ilegal no território brasileiro.

De acordo com a assessoria, as investigações tiveram início a partir de informações de que bolivianos eram aliciados e transportados da cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para Cáceres para trabalharem no setor da construção civil. O transporte era realizado sem qualquer tipo de controle migratório.

A Polícia Federal apura ainda se os imigrantes eram submetidos a situação degradante em razão das circunstâncias em que estavam alojados e a jornada de trabalho a que eram submetidos.

Conforme Só Notícias já informou, PF também prendeu, esta manhã, a principal beneficiária de um esquema criminoso contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Barra do Garças (515 quilômetros de Cuiabá). Os policiais encontraram e apreenderam na agência aproximadamente 1,6 mil selos ilegais.

