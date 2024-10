Mais de 6 milhões de eleitores devem votar para prefeito e vereador no 1º turno das eleições no Pará

Local de votação durante eleições no Pará em 2022. — Foto: João Pedro Bittencourt / TV Liberal

São 5.831 locais de votação disponibilizados neste domingo, 6 de outubro. Saiba o que pode ou não ser feito no dia da eleição.

Neste domingo (6), cerca de 6 milhões e 182 mil eleitores vão às urnas no 1º turno das eleições para decidir quem vão ocupar os cargos de prefeitos e vereadores das 144 cidades paraenses.

Os maiores colégios eleitorais do estado são a capital Belém e as cidades de Ananindeua, Marituba, Santarém, Parauapebas e Marabá.

No Pará, são 22.910 urnas eletrônicas espalhadas em 5.831 locais de votação em todo o estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

O estado é o nono maior colégio eleitoral do Brasil, composto por 50,4% de mulheres (3.140.156) e 49,6% de homens (3.086.210).

Cerca de 8% do eleitorado (439.114) ainda não possuem biometria, mas poderão votar normalmente, desde que estejam com a situação regularizada.

Este ano 356.176 eleitores vão votar pela primeira vez no estado. Os jovens de 16 a 17 anos totalizam 145.957; e os eleitores idosos com mais de 70 anos são 425.753.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/2024/06:28:30

