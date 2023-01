Polícia Federal, em conjunto com PM-AM, prende seis pessoas e apreende duas toneladas de drogas no Amazonas

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal, em operação conjunta com a PM-AM, tendo em vista o planejamento de fiscalização, inteligência e a produção de conhecimento da região amazônica, prendeu, no último domingo (22/1), seis pessoas em flagrante e apreendeu mais de duas toneladas (2.012 quilos) de maconha, no fundo de uma embarcação pesqueira, na região do Rio Cuieiras, em Novo Airão/AM.

Os presos responderão pelo crime de tráfico de drogas, com pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. (Com informações da Comunicação Social da PF no Amazonas).

