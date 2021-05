Mulher de 25 anos que achava que teria sétuplos dá à luz nove bebês

Mãe e crianças passam bem, informou o governo – (Foto:Reprodução / Facebook / Africa 24 Matin)

Uma jovem de 25 anos, que pensava estar grávida de sétuplos, deu à luz nove bebês, cinco meninas e quatro meninos. O governo do Mali, onde o fato aconteceu, informou que as crianças estão todas bem.

Halima Cissé, natural de Timbuktu (norte), foi transferida no dia 30 de março de Bamako, onde estava em tratamento, para o Marrocos, para um melhor acompanhamento dessa gravidez “fora do normal”, segundo o Ministério da Saúde.

Os especialistas estavam preocupados com a sua saúde e as chances de sobrevivência dos fetos. A mãe deu à luz por cesariana a “nove bebês em vez dos sete anunciados pelos resultados dos exames de ultrassom realizados no Mali e no Marrocos”, disse o ministério em um comunicado.

“Até agora, a mãe e seus filhos estão bem”, disse a ministra da Saúde, Fanta Siby, à AFP, indicando que havia sido informada pelo médico maliense que acompanhou a mãe ao Marrocos. Eles estarão de volta ao Mali daqui a várias semanas, disse.

Com informações do Uol

